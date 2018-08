Le débrief en 2e ligue inter

Echichens - La Tour/Le Pâquier 0-2 (0-1)



Buts: 3e Reinhard (0-1, but contre son camp), 92e Pasquier (0-2, sur penalty).

La Tour/Le Pâquier: Veiga; Jaquet, Pasquier, Rasiti, Monteiro; Dimbu, Morina, Islami (85e Grilo), Da Silva; Chatagny; Meyer (76e Schenkel). Entraîneurs: Thierry Bally et Csaba Vigh.

LE MATCH. Si la «machine» touraine doit encore procéder à certains réglages estivaux, elle sait déjà se montrer efficiente sur le plan comptable. Samedi, sur le terrain d’Echichens, La Tour/Le Pâquier a ramené une deuxième victoire (0-2) dont on aura néanmoins rapidement oublié le contenu, à en croire le technicien Thierry Bally. «Avec Vigh (Csaba, son co-entraîneur), on a senti l’équipe stressée et limitée physiquement. On n’a pas réussi à garder la balle au sol et on devra travailler pour…