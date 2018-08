Le génie dans la souffrance

Avec Virginia Woolf s’achève notre série estivale consacrée à quelques femmes artistes exceptionnelles. Retour sur le destin tourmenté d’une des plus grandes auteures du XXe siècle.

ÉRIC BULLIARD

Il faut dépasser l’image, devenue légendaire, de la femme dépressive dans sa tour d’ivoire. Tout comme l’étiquette d’auteure exigeante ou de féministe farouche. Virginia Woolf est tout cela, mais aussi une révolutionnaire de la littérature, une diariste pleine d’humour et de cruelle lucidité, une critique littéraire et une éditrice pertinente. Une mondaine et une solitaire. Une femme libre et une épouse surveillée de près par son mari. Une personnalité complexe, à l’œuvre inépuisable.

Née Virginia Stephen en 1882, la future auteure de Mrs Dalloway connaît, à Londres, une enfance et une jeunesse…