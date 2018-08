Le Groupe E Tour s’arrête demain soir à Orsonnens

Après les étapes de Nant et de Posieux, le Groupe E Tour s’arrête demain mercredi à Orsonnens. Organisée par la jeunesse de Villargiroud, cette troisième manche proposera une boucle de 10 kilomètres entre Orsonnens, Villarsel-le-Gibloux, Villargiroud, Villarsiviriaux et Forel. Le départ ainsi que l’arrivée sont donnés à la salle de spectacle d’Orsonnens. Les catégories enfants ouvriront le bal dès 16 h 30, tandis que la course principale s’élancera à 19 h. A noter enfin qu’il est encore possible de s’inscrire sur place, le jour de la course. Actuels leaders au classement général, Damien Girard (Lieffrens) et Séverine Combremont (Cheiry) sont attendus aux avant-postes de ce troisième rendez-vous.