Le joug des trois monarques

TENNIS. C’est une simple addition: 20 + 17 + 13. Cela fait 50. Quand on le divise par les 4 levées annuelles, on en arrive à 12,5. Autrement dit, Federer, Nadal et Djokovic mis bout à bout, c’est douze ans et demi de victoires en Grand Chelem.

Une domination pareille est sans égale dans l’histoire tennistique, mais peut-être aussi dans l’histoire sportive en général. Trois des plus grands palmarès d’un sport se seront côtoyés durant plus d’une décennie. Et ils ont tant gagné, tant gloutonné, que personne d’autre, ou presque, n’a réussi à émerger durant cette période. Si les trois sont partageurs, c’est en circuit fermé. Les autres ne sont que des faire-valoir. Là encore, les chiffres sont éloquents.

Depuis la première victoire de Federer, Wimbledon 1993, 61 tournois du Grand Chelem ont…