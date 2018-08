Le Passeport vacances de passage à la rédaction

Deux jeunes filles se sont essayées, mardi, au métier de journaliste dans le cadre de la 32e édition du Passeport vacances de la Glâne. Justine Jacques (12 ans), d’Ursy, et Laura Ecoffey (13 ans), de Romont, ont réalisé la une d’un journal fictif avec comme thème principal la lecture, l’une de leurs passions. Pour ce faire, elles ont récolté plusieurs témoignages à la Bibliothèque de Bulle et à la librairie De Cap et de Mots pour s’informer au maximum sur les goûts, les habitudes et les préférences des lecteurs. MS