Le plaisir de pêcher la truite

Cet été, des personnalités de la région parlent de leurs vacances, de leurs habitudes, de leurs souvenirs. L’abbé Nicolas Glasson, amateur de pêche à la truite, évoque ces heures précieuses passées au bord de la rivière.

MARTINE LEISER

Comment abordez-vous la période des vacances?

J’ai quatre semaines par année et je suis toujours content d’y arriver, car je n’ai pas souvent de jours de congé, ni beaucoup de temps pour les loisirs. Je fais des balades en montagne, mais je peux aussi passer mes vacances avec des confrères à l’étranger. L’an dernier, je suis parti deux semaines en Terre sainte, avec de jeunes pèlerins. Cet été, je vais rejoindre des amis en Normandie et je me réjouis d’aller me baigner. Je me suis même équipé pour aller pêcher le bar.

Avez-vous une âme de voyageur?

Pas…