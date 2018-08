Le président de l'UDC fribourgeoise jette l'éponge

Ruedi Schläfli annonce son départ pour dimanche. Il explique que "les raisons de sa démission sont de l'ordre professionnel, d'une surcharge liée au cumul de la fonction de président cantonal et au mandat de député et à diverses querelles à l'intérieur du parti cantonal depuis le mois de mai 2018".

Le Sarinois a été élu président de l'UDC cantonale en avril 2017, Il était le seul candidat en lice. Cet agriculteur, ancien lutteur, député au Grand Conseil depuis 2011, était vice-président de l'UDC Fribourg depuis 2012.

Election complémentaire

En mars dernier, Ruedi Schläfli était candidat malheureux à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat fribourgeois pour remplacer la Verte Marie Garnier. Le PLR Didier Castella avait remporté le siège. Lors de la campagne, l'UDC fribourgeoise s'était montrée agacée de servir ses partenaires PDC et PLR sans jamais parvenir elle-même à entrer au gouvernement.

Dans un communiqué, l'UDC fribourgeoise écrit samedi soir que les membres du bureau ont pris acte et respectent la décision de Ruedi Schläfli. Ils le remercient pour son engagement. Dans l’intervalle la responsabilité du parti cantonal sera assumée par les trois vice-présidents – Sébastien Bossel, Christophe Blaumann et Adrian Brügger – et les membres du bureau UDC.

