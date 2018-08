Dans l’ombre du troisième volet de notre série d’été «Interview mystère», paru dans La Gruyère de samedi, se cachait le discours lucide et frais de la Lausannoise Timea Bacsinszky. La tenniswoman de 29 ans, médaillée olympique en double et demi-finaliste à Roland-Garros (2015, 2017), pointe actuellement à la 749e place mondiale et lutte pour retrouver son meilleur niveau. QD