Le tourisme en fête

VALLÉE DE LA JOGNE. Bellegarde sera doublement en fête ce week-end. En cause, les anniversaires de la société de développement et de l’école de ski qui célèbrent respectivement leurs 75 et leurs 50 ans. Activités sportives, promenades culturelles et animations pour les enfants sont au programme, dès vendredi soir. La manifestation se terminera dimanche par un brunch.

«Même si les deux organisations ont connu un début et un développement bien différents, leur mission a le même objectif: déployer des activités touristiques et réserver un bon accueil aux hôtes», souligne le comité d’organisation des festivités, dans un communiqué. Il semblait dès lors logique que leurs anniversaires soient fêtés ensemble. D’autant que «dans une petite commune comme Bellegarde ce sont plus ou moins les mêmes…