Les Bullois face à une jeune équipe talentueuse

Avant le coup d'envoi



THOUNE M21 - BULLE

Deuxième déplacement en trois rencontres pour les Bullois, qui se rendent demain (15 h) à Thoune pour y affronter l’équipe espoir du club bernois.

Hors jeu. Seul Mballa ne sera pas présent. Le nouveau venu sera qualifié la semaine prochaine.

Enjeu. Battu la semaine dernière à domicile, le FC Bulle a bien l’intention de se rattraper ce week-end. «Lorsqu’on perd à la maison, on est obligé de se racheter à l’extérieur», confirme l’entraîneur Cédric Mora. La tâche ne s’annonce toutefois pas aisée. «Nous allons affronter des joueurs qui sont pratiquement professionnels, décrit Cédric Mora. Ils seront prêts physiquement et très bons techniquement. De plus, nous jouerons sur un terrain synthétique et ils ont l’habitude d’y évoluer. Pour ne pas être…