Les cuisines, lieux essentiels dans la vie d’un militaire

A Drognens, les cuisiniers militaires servent environ 400 repas par service. Olivier Wenger, en plus d’être maître d’apprentissage, supervise la subsistance de la place d’armes.

MAXIME SCHWEIZER

SÉRIE (3/3). Dans les cuisines de Drognens sept militaires s’attellent, à 8 h déjà, à remplir les énormes cuves et les différents fours. Pour servir environ 400 repas ce midi, il faudra 70 kilos de viande et 55 kilos de riz. Trois sergents se répartissent les responsabilités et pour chapeauter le tout, Olivier Wenger, chef du centre de subsistance de la place d’armes de Drognens.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’alimentation des militaires, un briefing a lieu tous les matins à 8 h entre les fourriers (sous-officiers supérieurs responsables de la subsistance et de la comptabilité de la…