Les entraînements à la Corrida commencent mardi à La Tour-de-Trême

A partir de mardi, et jusqu’au 13 novembre, le SA Bulle organise ses traditionnels entraînements de préparation à la Corrida bulloise. Le club régional invite toutes les personnes intéressées, novices ou confirmées, chaque semaine à 18 h 25. Les coureurs seront accompagnés durant une heure ou une heure et demie par une quinzaine de moniteurs et regroupés au sein de six groupes, de niveaux différents. L’année dernière, une centaine de participants prenaient part à ce rendez-vous chaque semaine. Nouveauté cette année: le départ ne sera plus donné à l’entrée de la forêt de Bouleyres, mais à la Migros de La Tour-de-Trême. «Nous commençons à rencontrer des problèmes de parking à Bouleyres, explique le responsable Basile Thomas. Et, comme la Migros est partenaire de la Corrida et qu’elle met à…