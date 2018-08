Les hyènes sont entrées dans la ville

A Harar, en Ethiopie, hommes et hyènes vivent en paix. Un cas unique au monde de cohabitation entre l’humain et l’animal. Arte propose un documentaire émouvant sur ce phénomène.

Harar est une des plus belles villes d’Ethiopie. Cette cité fortifiée et classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco avait notamment séduit le poète Arthur Rimbaud, qui y vécut une dizaine d’années. Outre son charme, elle propose surtout une attraction unique au monde: à la tombée de la nuit, les hyènes viennent se faire nourrir. Alors que ces bêtes effrayantes font des ravages dans le reste du pays et sont impossibles à dresser, elles font partie de la tradition d’Harar. C’est ce phénomène que présente Arte, mardi 14 août, à 19 h.

En effet, vers la fin du XIXe siècle, la ville a signé un pacte de…