Les KidsGames à Espace Gruyère

Près de 2400 enfants, accompagnés de leurs parents, seront rassemblés à Espace Gruyère dimanche après-midi. Ils participeront à la cérémonie d’ouverture des KidsGames, des olympiades œcuméniques qui auront lieu du 12 au 17 août en Suisse romande.

«Cette semaine a pour but d’offrir aux enfants la possibilité de vivre une semaine d’olympiades et de découvertes bibliques», décrit le communiqué de presse de la manifestation. Demain, l’aventure commence par une grande cérémonie pour lancer officiellement les KidsGames. Puis, dans les cantons de Vaud, Berne, Fribourg, Valais et Neuchâtel, les participants entre 7 et 14 ans découvriront «leur potentiel d’amour et de confiance». La halle de sports de La Roche accueillera une centaine d’enfants durant l’événement. Les joutes sportives seront de…