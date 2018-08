Les Rochois ont craqué en 2e mi-temps

Ursy a tenu son rang en dominant les promus de La Roche/Pont-la-Ville. Pour leur première apparition en 2e ligue depuis 2008, les Gruériens ont malmené les Glânois avant de craquer. D’un côté comme de l’autre, cette ouverture de compétition est très encourageante.

VALENTIN THIÉRY

2e LIGUE. Fichu retour des vestiaires! Au coup d’envoi du second acte, La Roche/Pont-la-Ville mène 2-1 à la surprise générale. Cinq minutes plus tard, c’est 3 -2 pour Ursy. Quelques instants d’inattention et voilà que tous les efforts des visiteurs partent en fumée. Le tournant de la soirée? Sans doute. Car derrière, les hommes des frères Clément ne sont jamais parvenus à revenir dans la partie, même si Tornare aurait pu égaliser à 3-3 à l’heure de jeu. «Ce petit moment nous achève, reconnaît Samuel Clément,…