Les sept vies d’Elvis

Riche d’entretiens, ce passionnant portrait retrace la vie et la carrière du roi du rock’n’roll, devenu après sa mort, en 1977, l’objet d’un incroyable culte. Avec 85000 sosies dans le monde, des concerts virtuels et des reprises phares, l’Elvismania ne s’essouffle pas. Plus de cinquante ans après sa mort, le King reste l’une des plus formidables «cash machine» de l’industrie du disque et du merchandising. Mais il fut surtout un génie qui a marqué durablement l’histoire de la musique… ■