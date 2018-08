On lui doit le Morat-Fribourg et l’aérodrome d’Ecuvillens

A Fribourg, une promenade rappelle un ingénieur qui s’est fortement impliqué pour les loisirs et le sport dans le canton, Beda Hefti.

DOMINIQUE MEYLAN

C’est une discrète promenade proche des installations sportives du Guintzet, cachée par de grands arbres. On y croise des sportifs en plein effort et des flâneurs en pleine torpeur. La ville est proche, mais la nature domine. Cette promenade est baptisée Beda-Hefti, un nom mystérieux aux consonances très peu fribourgeoises. L’homme a pourtant marqué son époque et sa région. Beda Hefti est un ingénieur, architecte lorsque les circonstances l’imposent, dont les réalisations sont omniprésentes à Fribourg et ailleurs en Suisse. Passionné de sport, il a créé, construit ou initié plusieurs manifestations, clubs et lieux emblématiques du…