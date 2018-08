Métamorphose d’un centre

Ancien espace routier, le centre-ville de La Tour-de-Peilz a été rendu aux piétons en 2015, après la construction d’un parking souterrain. Jeux d’eau, jeux urbains et végétation rendent le lieu convivial. Promeneurs, automobilistes et commerçants y trouvent leur compte.

SOPHIE ROULIN

Le rire des enfants a remplacé le bruit des moteurs. Depuis 2015, le centre-ville de La Tour-de-Peilz a été rendu aux piétons, agrémenté de jets d’eau imprévisibles. En saison estivale, ceux-ci attirent les familles et les badauds sur la place des Anciens-Fossés. La construction d’un parking souterrain de 240 places, cofinancé par la commune et deux supermarchés, a en effet permis de requalifier l’espace en surface et d’en faire une place publique piétonne.

En costume de bain, armées d’un bidon ou d’un sac…