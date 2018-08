Marcher, tête en l’air, profiter

Cet été, des personnalités de la région parlent de leurs vacances, de leurs habitudes, de leurs souvenirs. Et les vacances, selon Monique Bruegger, programmatrice culturelle au Bicubic, à Romont, elles se font à la force des mollets.

FRANÇOIS PHARISA

Vous venez de rentrer d’une marche entre Romont et la Méditerranée: 600 kilomètres en solo! Racontez-nous…

C’était un rêve de gamine. Mes parents étaient agriculteurs à Marly, donc on ne partait pas souvent. Sur la carte, la mer paraissait pourtant si proche. J’ai toujours dit que si je prenais un sac, je pouvais y arriver. Aujourd’hui, je peux dire que je l’ai fait.

Six cents kilomètres, en vingt-neuf jours, entre Romont et Menton. Cela correspond plus ou moins à la partie alpine du GR 5 (n.d.l.r.: le sentier de grande randonnée 5), qui relie…