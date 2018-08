LA MAGNE

Maria Dumas est décédée subitement le 1er août, dans sa 86e année. La célébration du dernier adieu a eu lieu le 3 août.

Maria Dumas est née le 9 février 1933 à La Magne, dans le foyer d’Ernest et Lucie, née Jaquet. Elle était l’avantdernière d’une fratrie de sept enfants. Elle a toujours vécu dans la ferme familiale et elle a consacré une grande partie de sa vie à entourer et à prendre soin de ses parents. Ce faisant, elle a, entre autres, permis à ses frères et sœurs de prendre leur envol.

Après la disparition de sa mère, puis de son père, elle a pu profiter de son indépendance. La quarantaine venue, elle a notamment commencé à travailler à la Migros. Une entreprise à laquelle elle est restée fidèle jusqu’à sa retraite.

Très attachée à sa famille, Maria a toujours apprécié la…