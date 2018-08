Merci à l’abbé Miserez

Une troisième lettre de lecteur évoque le départ de l’abbé

Miserez, curé modérateur à Bulle.

Après un court silence, les yeux mi-clos, l’abbé Miserez pose son coude droit sur l’ambon, regarde l’assistance, le visage serein et accueillant, et commence son homélie: «Mes amis…» Dans un silence religieux. Il a le don de la parole, ce bibliste, cet évangéliste, des mots solides dits simplement; c’est du bon pain, pas besoin de confiture. Pascal Couchepin a retenu un sermon d’obsèques par cœur! A l’une ou l’autre occasion, à la sortie d’un office d’enterrement sur le parvis, j’ai ouï quelqu’un qui disait: «Je ne suis pas catholique, mais comment fait-il pour parler ainsi au cœur de chacun et connaître pareillement le défunt?» J’ai fait ce printemps 2000 km en voiture jusqu’à Lourdes pour…