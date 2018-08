Nelly Fragnière née Dupasquier

BULLE

Nelly Fragnière-Dupasquier est décédée le 13 août au Foyer de Bouleyres, à Bulle. Elle était âgée de 80 ans. Un dernier hommage lui a été rendu vendredi dernier, en l’église Saint-Pierreaux-Liens, à Bulle.

Nelly est née le 19 avril 1938 à Charmey. Elle fut l’unique enfant de René et Léonie, née Remy, qui tenaient l’Auberge du Chêne. Une fois sa scolarité obligatoire achevée, Nelly travailla au restaurant, où elle rencontra son futur époux, Jean-Marie Fragnière. Elle le suivit assez rapidement à Bulle, où il possédait un cabinet dentaire, et s’y installa définitivement. De leur union, en 1964, naquirent deux garçons, Marc et Pierre-Alain. Nelly eut aussi la satisfaction de choyer trois petites-filles: Lory, Maureen et Nona.

Femme de l’ombre, elle épaulait néanmoins son mari au…