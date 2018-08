Noces rouges 1/6

RTS1, MERCREDI, À 20 H 55



Après quelques belles sagas familiales estivales (Terre Indigo, Le miroir de l’eau), Cristiana Réali est de retour dans Noces rouges, une série en six épisodes à la narration très addictive. L’actrice y incarne une cheffe étoilée confrontée au décès de sa fille, le jour même du mariage de celle-ci. Une mort qui a tout l’air d’un suicide, mais rien n’est moins sûr pour le lieutenant Tambarini, ami de la famille et accessoirement premier amour de la jeune femme. Dans le cadre idyllique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du côté de Cassis et de ses superbes paysages, entre falaises, calanques, châteaux et autres paillotes, l’enquête va alors faire resurgir d’innombrables secrets de famille enfouis depuis des années. Suspense efficace, rebondissements en…