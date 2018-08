Objectif atteint pour Jérémy Schouwey

Comme d’habitude, Kilian Jornet a démontré, dimanche à l’occasion de la course Sierre-Zinal, qu’il était le meilleur coureur de montagne en activité. Pour la sixième fois de sa carrière, l’Espagnol de 30 ans a remporté l’épreuve valaisanne comptant pour les Golden trail series en un temps de 2 h 31. Du côté féminin, c’est la Kényane Lucy Wambui Murigi qui s’est imposée en 2 h 57. Cette dernière a terminé à quelques secondes du premier Fribourgeois Jérémy Schouwey. Le coureur de Villars-sous-Mont a donc atteint son objectif: boucler l’épreuve longue de 31 kilomètres en moins de trois heures. «De plus, j’améliore mon meilleur temps, qui était de 3 h 17. Je suis très content, même si j’ai senti qu’il me manquait quelques longues sorties d’entraînement. Je retiens également ma bonne dernière…