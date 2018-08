Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10



L’eau, actrice principale de l’émission! Virginie Brawand accueille Gilles Mulhauser, directeur à la Direction générale de l’eau de Genève et ardent défenseur de la nature.

Rhône, mon Amazone

En Suisse romande, quand on évoque Genève, on pense plutôt «bitume, jet d’eau ou encore Salève…», mais certainement pas à une étendue de nature. Pourtant, la ville du bout du lac est entourée d’une campagne surprenante et notamment d’un bord de Rhône très sauvage. A quelques kilomètres du centre-ville, certains y voient même l’Amazonie… Qu’ils soient pêcheurs, paddleurs ou simples observateurs amateurs, des Genevois nous racontent, au fil du Rhône, l’émerveillement et les ressources que leur apportent cette nature à portée de ville.

Voyage entre ciel et terre

Peu connue il y a…