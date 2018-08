Photographier pour survivre

A la fin des années 1980, l’Américaine Nan Goldin révolutionne la photographie contemporaine avec son diaporama La ballade de la dépendance sexuelle. Septième épisode de notre série culturelle de l’été sur des femmes artistes au destin et à l’œuvre exceptionnels.

CHRISTOPHE DUTOIT

La vie de Nancy Goldin bascule au printemps 1965. Elle n’a que 11 ans lorsque sa sœur Barbara se jette sous un train. «Dans la semaine qui a suivi sa mort, j’ai été séduite plus âgé que moi, écrit-elle vingt ans plus tard. Pendant cette période d’intense douleur et de deuil, j’ai découvert en même temps un intense désir sexuel. Malgré mon sentiment de culpabilité, j’étais obsédée par mon désir.»

Nancy Goldin naît le 12 septembre 1953, à Washington D.C., dans une famille d’intellectuels juifs originaires…