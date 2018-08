Pixels et caetera

#GENES. Combien d’heures ai-je déjà passées sur Instagram, voyeur parmi les voyeurs, sans comprendre entièrement la substance de ce réseau social? En furetant comme on avance dans une foule inconnue, il m’a semblé assez vite évident qu’Instagram offre à ses utilisateurs

– surtout aux jeunes – une possibilité inestimable aujourd’hui, celle de se construire une norme, et donc d’espérer correspondre à la norme. Corps graciles ou musclés, look, loisirs… copie conforme d’un monde conforme, toujours semblable à lui-même et donc, ô combien, rassurant. C’était mon impression jusqu’à l’effondrement du pont Morandi, à Gênes, qui a été rapidement suivi d’images de la catastrophe postées sous le #genes, certaines accompagnées du ruban noir qui exprime le deuil. Et ces images terribles se sont…