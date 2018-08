Pixels et caetera

ULYSSE. Aléxis Tsipras, le Premier ministre grec, a choisi Ithaque, l’île d’Ulysse, pour annoncer mardi que son pays était enfin sorti de la tutelle de la Troïka (Banque centrale européenne, Commission européenne et FMI) imposée depuis la crise de 2010, parlant de «la fin de l’Odyssée moderne de la Grèce» (la croissance est à + 2,3% et jamais depuis cinq ans le nombre de touristes n’a été aussi élevé, 30 millions pour un pays qui compte 10 millions d’habitants). A qui s’adressait précisément Aléxis Tsipras en faisant ainsi référence à Homère? A ses concitoyens? Aux marchés financiers? A Christine Lagarde? A Angela Merkel? Parlait-il aussi à ce vieil homme qui, il y a sept ans quand cette photo a été prise, portait sur son avant-bras gauche une chemise repassée et présentait de sa main…