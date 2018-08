Quand la famille mène l’enquête

Que faire quand la police piétine? Emmenés par Henry (Peter Coyote), les Sullivan tentent de retrouver le petit Anthony dans Disappearance. Dimanche soir sur RTS1.

Quand les Sullivan prennent les choses en main, ça déménage. Il y a Luke le père, qui monte vite les tours, Helen la mère, prête à coucher pour un renseignement, et surtout Henry, le grand-père. Le patriarche est un sage de la plus belle espèce. Procureur et juge à la retraite, il ne s’énerve pas et pose une analyse nuancée et implacable sur toutes les situations. Mais ça, c’est en temps normal.

Ce grand-papa gâteau se plie en quatre pour son petit-fils Anthony. A chaque anniversaire, il lui prépare une chasse au trésor de derrière les fagots. Mais celle de ses dix ans se termine par la disparition de l’enfant.

Enlèvement?…