Rencontres à couteaux tirés

Doug Headline et Massimo Semerano

MIDI-MINUIT

Dupuis

Deux amateurs de cinéma bis se préparent à rencontrer leur idole pour une interview improbable, celle du réalisateur transalpin mythique Marco Corvo, qui vit enfermé depuis vingt-cinq ans, après son dernier film inachevé. Ce voyage en Italie se révélera bien plus périlleux que prévu, plus sanglant surtout, car au fur et à mesure des rencontres, les cadavres s’amoncellent sans discontinuer. Brûlées, étouffées ou pire, toutes les victimes se révèlent être en fait des critiques ayant autrefois coulé les films de Corvo…

Doug Headline et Massimo Semerano proposent ave Midi-Minuit – une référence au magazine Midi-Minuit Fantastique? – une BD elle-même «bis», digne hommage au cinéma populaire «maudit» des années 1970, riche en science-fiction,…