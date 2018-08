Que doit faire un homme qui, rentrant chez lui plus tôt que prévu, surprend sa petite amie en train de coucher avec des inconnus? Eh bien, il retourne à la fac et forme avec de vieux amis une confrérie des plus fun! C’est ce qu’entreprend Frank «Le Tank» avec Mitch et Beanie…

Mardi, à 20 h 40, sur RTL9