Succès grandissant et besoin de fonds

L’Atelier jeunesse de la Veveyse, de plus en plus fréquenté, invite une nouvelle fois les communes à augmenter leur contribution financière.

Le défi de l’Atelier jeunesse de la Veveyse (AJV) demeure, encore et toujours, sa pérennité financière. L’année dernière, au moment de boucler son budget 2018, l’AJV avait obtenu des communes 1 fr. 50 de plus par habitant, soit 27 000 fr., portant le total de la contribution communale à 167 000 fr. De quoi compenser l’arrêt du financement de la Fondation Jacobs et de l’Etat intervenu en 2016 (La Gruyère du 19 octobre 2017).

Cet automne, rebelote, la demande sera réitérée. «Nous souhaiterions demander 1 fr. 50 supplémentaire par habitant», a informé Laurent Menoud, président de l’AJV, mardi à l’occasion d’un point presse. «Pour assurer l’avenir de…