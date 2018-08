Sur la vague de 2018

Le film qu’on n’a pas vu

L’ESPION QUI M’A LARGUÉE. Mila Kunis et Kate McKinnon se retrouvent ici dans le rôle d’Audrey et de Morgan, deux trentenaires loufoques entraînées malgré elles dans une histoire d’attentats, d’espions et de CIA. Bien sûr, c’est à cause d’un homme qu’elles ont plongé dans l’aventure. A regarder la bande-annonce, on voit de belles images, des paillettes, des cascades et des échanges de tirs. Le scénario surfe totalement sur la vague de l’affaire Weinstein: allusion à la féminité d’une femme haut gradée, pouvoir… Mais est-ce suffisant pour apporter une certaine légitimité aux femmes? SW

L’espion qui m’a larguée, de Susanna Fogel, avec Mila Kunis, Kate McKinnon, Gilian Anderson