Temps présent

LA VRAIE HISTOIRE DU BOSS DE LA MAFIA

On l’appelait la Bête, le chef des chefs. Capturé par la police en 1993, le boss de la Mafia, Toto Riina, est né dans la pauvreté, avant de gravir les échelons de l’organisation criminelle. Sa route est jonchée de cadavres et il est mort en prison l’an dernier. Des magistrats et des parents de victimes dressent la biographie de l’homme qui a terrifié l’Italie durant des décennies.

On l’appelait le Monstre, la Bête, le «Capo dei Capi», le chef des chefs. Toto Riina est décédé l’an dernier en détention et a emmené dans sa mort de nombreux secrets, fidèle à son serment d’absolu silence sur ses complices et sur le fonctionnement de la plus grande organisation criminelle du monde.

Mais qui était vraiment Toto Riina? Un psychopathe…