Un coup de pouce pour les jeunes

JDC. Aider les étudiants et les apprentis à financer leurs déplacements, c’est l’idée développée par les jeunes démocrates-chrétiens (JDC) dans une motion populaire. Ils ont présenté ce texte ainsi que leur programme politique vendredi. Cette mesure encourage la formation et favorise les transports en commun. Elle soutient les familles et la classe moyenne, qui est souvent prétéritée, expliquent les JDC dans un communiqué. Tous ces combats figurent en bonne place dans leur programme, c’est pourquoi cette motion populaire se veut emblématique. Ce système de subvention serait ouvert aux jeunes en formation postobligatoire. Les JDC attendent du canton qu’il finance un pourcentage de leur abonnement Frimobil. Ils doivent maintenant déposer leur motion populaire. DM