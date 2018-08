Un jeune attaquant pour les Dragons

Fribourg-Gottéron a annoncé mardi l’engagement de Makai Holdener, 21 ans, pour une saison. L’attaquant à double nationalité suisse et néerlandaise a notamment évolué au Canada, aux Etats-Unis et en Suède. Formé à Genève-Servette puis à Lausanne, il a disputé 55 matches de National League avec Bienne et Genève. «Les dirigeants de Fribourg m’ont rapidement convaincu. Le style de jeu rapide mis en place par Mark French me correspond parfaitement et l’ambiance dans la patinoire de Fribourg est juste incroyable. Je suis impatient de rejoindre l’équipe», a fait savoir Makai Holdener via le communiqué du club.