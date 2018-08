Une affluence record de 40 000 festivaliers

ESTIVALE OPEN AIR. Du 27 juillet au 1er août, 40 000 festivaliers se sont donné rendez-vous sur la place Nova-Friburgo, à Estavayer-le-Lac. Un nouveau record d’affluence pour l’Estivale Open Air qui se positionne comme le plus grand festival du canton.

«Les soirées du vendredi et du mardi se sont jouées à guichets fermés et ont conquis le public grâce à une programmation éclectique», se félicitent les organisateurs dans leur communiqué. Le vendredi, Louane a donné le coup d’envoi «de six jours d’osmose entre les artistes et le public. Le groupe KYO a ensuite pris possession de la grande scène pour délivrer une prestation énergique. Mardi, Patrick Fiori, Vianney et Christophe Willem ont joué à guichets fermés devant un public venu en masse pour chanter sur les mélodies de ces trois…