Une centenaire qui vit d’amour et d’eau fraîche

Pour ce dernier volet sur les bains bullois, on jette un coup d’œil dans le rétroviseur. La piscine fête ses cent ans cette année. Une vénérable dame qui continue de brasser les souvenirs.

YANN GUERCHANIK

SÉRIE 3/3. «J’avais 6 ans en 1950. On y venait gamin, à la piscine. Pour scruter les grenouilles et les têtards.» Ses yeux se plissent pour mieux voir le passé. Sur sa chaise longue un peu à l’écart, cette dame choisit de taire son nom. Mais pas ses souvenirs. Le bassin bullois n’était pas ce qu’il est aujourd’hui. On y grelottait de froid. La Trême l’alimentait en eau courante… de même qu’en faune aquatique.

Ainsi notre témoin se remémore la nage au milieu des batraciens. Tout comme le coup de sifflet de M. Descloux. Pour signifier aux enfants de rentrer chez eux, il retentissait à 16…