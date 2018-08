Une liaison qui change tout

A Baden, une tour et un pont ont transformé la façon dont on accède au quartier des bains, situé en contrebas de la ville. Ainsi, les rives de la Limmat s’offrent plus que jamais comme une promenade prisée de tous les habitants.

YANN GUERCHANIK

Le genre d’aménagement marqué du sceau de l’évidence. Dans la ville de Baden, deux sculptures spatiales ont tout changé. A quelques pas de la gare, le promeneur se voit proposer deux ouvrages en treillis d’acier. Le premier est à la verticale: une tour dans laquelle monte et descend la cabine panoramique d’un ascenseur. La même structure se répète pour dessiner cette fois un pont sur la Limmat, une horizontale, comme si on avait simplement abaissé la tour.

Ces deux réalisations ont créé un trait d’union. Elles ont permis une liaison piétonnière…