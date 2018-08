Une task force et un audit pour sortir de la crise au RSSV

La colère gronde depuis plusieurs mois au service de l’aide et des soins à domicile du Réseau santé et social de la Veveyse. Pour y mettre un terme, une «cellule de crise» annonce plusieurs mesures, dont le lancement d’un audit structurel.

FRANÇOIS PHARISA

Sous le feu des critiques, le Réseau santé et social de la Veveyse (RSSV) réagit. Hier, devant la presse, le président de l’assemblée des délégués, le comité de direction et la direction ont conjointement annoncé la création «d’une cellule de crise» et la prise de plusieurs mesures, dont le lancement cet automne d’un audit structurel, afin de ramener le calme au sein de l’institution.

Pour rappel, une partie du personnel du service de l’aide et des soins à domicile dénonce depuis plusieurs mois la dégradation de ses conditions de…