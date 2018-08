Une victoire fribourgeoise à la Fédérale des jeunes

Quatre lutteurs du sud du canton ont participé dimanche dans les Grisons à la Fête fédérale des jeunes. Dans la catégorie des garçons nés en 2003, le sociétaire du club de Haute-Sarine Romain Schmid a décroché une palme fédérale, grâce à ses 55,50 points et son 8e rang final. Dans la même catégorie, à noter également les 53 points de Jonathan Sudan (Gruyère, rang 17a) et les 51,75 points d’Aurélien Clément (Haute-Sarine, 20b). Pas de palme non plus pour le Gruérien Paul Tornare, classé 19c avec 52,75 points dans la catégorie 2001. A Landquart, la belle surprise est venue de la victoire de Romain Collaud en 2002. Sociétaire du club d’Estavayer-le-Lac, le jeune espoir s’est imposé en finale «devant plusieurs milliers de spectateurs», communique son club. Il termine la journée avec 58…