Zone interdite

M6, MERCREDI, À 21 H



Populaire, chic et branché: l’incroyable été du Bois de Boulogne. Véritable institution parisienne, le Bois de Boulogne, l’un des deux poumons verts de la capitale, vit une véritable renaissance. Chaque été, dix millions de Parisiens en mal de nature viennent profiter de ce lieu de détente à la fois chic et populaire, sur lequel veillent par tous les temps des centaines d’agents de la ville de Paris.

Offert au public en 1853 par Napoléon III, le Bois de Boulogne couvre aujourd’hui une superficie de plus de 800 hectares, deux fois plus grand que Central Park à New York, et même trois fois plus grand que le célèbre Hyde Park londonien… ■