«Il y a plusieurs manières de dépoussiérer le genre»

La première du théâtre musical Ouvertüre , hier soir à Equilibre, a marqué l’inauguration du Nouvel Opéra Fribourg, né de la fusion de l’Opéra de Fribourg et de l’Opéra Louise. Présentation avec Julien Chavaz, directeur artistique de l’institution et cometteur en scène du spectacle.

XAVIER SCHALLER

Annoncée en mai, la fusion entre l’Opéra de Fribourg et l’Opéra Louise est maintenant réalité. Le Nouvel Opéra Fribourg (NOF) a présenté hier son premier spectacle, Ouvertüre. Se référant au principe de l’ouverture au début d’un opéra, il met en scène le Concerto pour piano en la mineur de Robert Schumann, dans une performance sans chanteur.

Le chef d’orchestre Jérôme Kuhn et les cometteurs en scène Nicole Morel et Julien Chavaz y réunissent l’Orchestre de chambre de Fribourg et le soliste…