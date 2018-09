«Je dois être capable de fournir un tel volume d’entraînement»

Quinze fois champion de Suisse de tir au pistolet, le Glânois Steve Demierre participe dès demain aux championnats du monde, en Corée du Sud.

Le gendarme d’Auboranges, 43 ans, tentera de qualifier la Suisse pour les prochains jeux Olympiques, l’objectif qu’il s’est fixé voilà huit ans.

Egalement du voyage, Anna Bastian (16 ans, Villaz-Saint-Pierre) ne veut pas se mettre de pression.

KARINE ALLEMANN

TIR. Sportif «d’un bon niveau amateur en triathlon, en sport de combat et en pentathlon militaire», Steve Demierre a découvert qu’en tir le travail paie. Et qu’il paie même assez vite. Il y a huit ans, le gendarme d’Auboranges a donc décidé de lui consacrer 25 à 40 heures d’entraînement par semaine. Parce que ce travail méticuleux et engagé pourrait bien lui permettre d’aller aux jeux…