«Je voulais être sûr de prendre la bonne décision»

Christian Dubé décrit Mark French comme «un meneur d’hommes exemplaire, un coach qui inspire le respect». La reconduction de contrat de l’entraîneur de Fribourg-Gottéron a été facile à finaliser. La direction des Dragons planifie déjà activement l’entrée dans ses nouveaux locaux, en été 2020.

KARINE ALLEMANN

Sur le site de Saint-Léonard, les travaux vont bon train, les chantiers évoluent. On commence par le gros œuvre et on fignolera les détails pour le lancement de la saison 2020-2021 dans une enceinte flambant neuve. Voilà qui occupe une bonne partie des journées, et bien quelques soirées, du directoire de Fribourg-Gottéron.

Et puis il y a les chantiers sportifs. Ceux qui, en cas de succès, rendent les choses bien plus faciles. «Pour nous, la reconduction du contrat de Christian Dubé,…