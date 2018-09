“ Je suis fan, pas fanatique ! “

Le Glânois Jean-Paul Ménétrey est fan de Johnny Hallyday. Il l’a vu 34 fois en concert et n’écoute QUE sa musique. Pour lui rendre hommage, il a organisé un concert avec son sosie Johnny Vegas, vendredi à Romont. PRISKA RAUBER

Oh! j’ai peutêtre un disque de Florent Pagny et peut-être un de Garou.» Jean-Paul Ménétrey n’écoute QUE Johnny. Johnny Hallyday, sa rock star. Il l’a élevé au rang d’idole, dans son sens originel, celui de figure sacrée. Ce qui le place, lui, au rang des adorateurs. Cette communauté de fans, parfois déconcertante pour qui n’en est pas membre. «C’est vrai, beaucoup ne comprennent pas que j’aime autant Johnny. Pour certains, je vais déjà trop loin, alors que des plus atteints que moi, j’en ai connus.» L’habitant de Siviriez différencie le «fanatique» de son…