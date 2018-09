36,9°RTS1, MERCREDI, À 20 H 15

Addictions aux jeux d’argent en ligne

Loto, poker, PMU, paris sportifs… Boris (prénom d’emprunt) a joué à quasiment tous les jeux d’argent disponibles sur le marché. Depuis l’arrivée du smartphone, c’est le casino en ligne auquel il joue le plus. Il a accumulé plus de 250 000 francs de dettes. «Il y a des milliers de jeux, donc on change de machine et on continue. Ça déclenche quelque chose, on a envie, il faut qu’on retourne…», relève ce dernier. Cette addiction comportementale encore mal connue agit dans le cerveau comme les drogues…

Accoucher sans violences

Elles s’appellent Aline, Gloria et Céline et ont toutes en commun un accouchement difficile qui continue de les hanter. Alors que dans les maternités, les plaintes et les demandes de médiation se multiplient, Martin Winckler,…