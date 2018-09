ABE: contrefaçons, une vraie industrie!

RTS1, MARDI, À 20 H 10



Quand on parle de contrefaçons, on pense évidemment aux faux sacs Vuitton ou à la fausse montre Rolex achetée sur un marché pendant les vacances. Mais aujourd’hui, tout est copié : médicaments, articles de sport, pièces détachées de voitures, meubles, produits alimentaires, livres, etc… Grâce à internet, le faux est devenu une industrie mondialisée. Elle génère des flux financiers énormes et cause de lourdes pertes aux économies nationales. Sans parler des divers dangers pour les consommateurs.

Les médicaments achetés sur internet peuvent-ils être dangereux pour la santé? Comment ne pas se faire piéger? Jusqu’où va la responsabilité de celui qui achète une contrefaçon, intentionnellement ou non? Quelles sont les armes utilisées par les marques pour traquer les…