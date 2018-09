Avant le coup d’envoi

«Les empêcher de tourner en rond»

FC Bulle - BSC Young Boys II

Un gros match attend les Bullois aujourd’hui, avec la venue de la relève d’YB (17 h).

Hors jeu. Arthur Deschenaux (genou) manquera l’intégralité de la saison. Victor Girod est, lui, suspendu.

Enjeu. Le FC Bulle reste sur une défaite frustrante à Vevey. «J’attends une réaction dans le jeu avec ballon, lâche le mentor gruérien Cédric Mora. Nous devons nous montrer plus disponibles et plus précis, et surtout gagner nos duels.»

Young Boys II, la relève des champions de Suisse, avait terminé en tête du groupe l’année dernière. «Une équipe très talentueuse, avec des joueurs qui ont tous une chance d’évoluer en Super League. Ils possèdent un très bon attaquant, et je sais que leur demi de couloir gauche est suivi par plusieurs clubs…