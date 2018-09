Bonnet champion du monde de verticale

COURSE DE MONTAGNE. Rémi Bonnet est de retour aux affaires! Blessé après son doublé à Zegama, au Pays basque, où il avait remporté fin mai la course verticale et le marathon devant une impressionnante concurrence internationale, le Charmeysan de 23 ans s’est offert un titre de champion du monde. Jeudi, c’est dans les Highlands écossaisses que Rémi Bonnet a remporté l’épreuve verticale des championnats du monde de skyrunning (course de montagne). Il a signé un chrono de 39’23, sur un parcours de 5 km pour un dénivelé de 1000 mètres. De quoi s’offrir la victoire avec plus de deux minutes d’avance sur son dauphin, le Norvégien Ludvigsen.

«Je suis prêt pour la grande bagarre de samedi!» a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux, en référence à la compétition de 29 km prévue aujourd’hui.

Un défi…